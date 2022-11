Então é Natal: inicia hoje a campanha Papai Noel dos Correios

Começa nesta segunda-feira (9) em todo o Brasil, inclusive em Campo Grande, a campanha Papai Noel dos Correios. Até dia 9 de dezembro, você, empresas ou órgãos públicos que quiserem fazer parte do espírito natalino podem adotar as cartinhas escritas por crianças, com o objetivo de realizar os pedidos dos pequenos.

O envio e a adoção das cartinhas podem ser feitas de duas formas, tanto presencialmente, indo nas agências participantes, quando de forma online, pelo site dos Correios. O período de adoção vai de 10 de novembro a 09 de dezembro em Mato Grosso do Sul.

Até o momento, apenas os estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo (interior), tem cartinhas online disponíveis para a adoção. Porém, as cartas das crianças sul-mato-grossenses podem ser enviadas até dia 20 de novembro, sem problemas.

Em Campo Grande, as agências participantes da campanha Papai Noel Correios 2022 são: Agência Estação Rodoviária, na Avenida Vasconcelos Fernandes, 226; Agência Central, na Avenida Calógeras, 2309 e em dois pontos no shopping Campo Grande, a agência dos Correios e um stand no segundo piso do centro comercial.

O envio

Para enviar a carta pelo site, a pessoa precisa realmente escrever uma carta. Então em uma folha de papel, a pessoa vai contar a história e o pedido que deseja. Após isso, vai fotografar a carta, de forma que de pra ler o que foi escrito, e preencher o formulário disponibilizado online.

A adoção

Em relação a adoção no formato online, há um limite de 50 cartas por pessoa. Existe a opção de cancelamento e troca de cartas para essa modalidade, mas apenas durante o período da campanha na internet.

Também existe a opção de adotar mais cartinhas, mas em caso de desistência ou não devolução por parte do padrinho, a carta não poderá ser adotada por outra pessoa, ou seja, uma criança vai perder a oportunidade de receber o seu pedido de Natal.

Como forma de proteger a criança e a sua privacidade, nenhum dado referente a localização de quem escreveu a carta será divulgado pelos Correios.

Entrega dos presentes

A entrega dos presentes comprados pelos padrinhos deve ser realizada apenas nas agências de Correios participantes. O padrinho pode solicitar informações da entrega, mas o endereço e dados de contato serão ocultados.

Se o endereço for insuficiente, incorreto ou ocorra a mudança de destinatário, impedindo que o presente seja entregue, os objetos serão doados pelos Correios para instituições sem fins lucrativos.

Os Correios orientam que caso o objeto doado seja frágil, é necessário usar uma caixa escrito frágil como embrulho. Bicicletas devem ser entregues, preferencialmente, em caixas. Para identificar o presente, é preciso fixar o cabeçalho da carta no embrulho, com o campo reservado ao padrinho preenchido. O número na embalagem dos presentes identificará a carta adotada.

Critérios para selecionar as cartas

Para selecionar as cartas, o Correios disponibiliza uma lista de critérios, então presta atenção pra ver se você se encaixa neles:

– Serão aceitas cartas manuscritas de crianças em situação de vulnerabilidade social, em abrigos e núcleos socioeducativos, por exemplo; crianças até 10 anos de idade; crianças com Deficiência (PcD), independentemente de idade; crianças da rede pública de ensino, escolhidas pela Secretaria de Educação Estadual e/ou Municipal, que estão na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental até o 5º ano, independente da idade; crianças de creches.

– Pode ser enviada apenas uma carta por criança;

– A fotografia da carta precisa ser nos formatos JPG ou PNG;

– O tamanho da imagem deve ser até 2 Mb e no máximo 150 dpi;

– Cartas que tiverem endereço, telefone ou foto da criança não serão selecionadas. O motivo é que a criança será identificada apenas no momento do cadastro e não terá a sua identidade divulgada para o padrinho.

