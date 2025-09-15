Lula envia recado a Trump em artigo no New York Times: “Democracia e soberania do Brasil não estão em pauta”

Foto: reprodução/Ricardo Stuckert / PR
Foto: reprodução/Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, no domingo (14), um artigo no jornal norte-americano The New York Times em que dirige um recado direto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O texto, divulgado dias após novas tensões comerciais entre os dois países, reforça a disposição do Brasil para o diálogo, mas estabelece limites claros.

“Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Mas a democracia e a soberania do Brasil não estão em pauta”, escreveu Lula, em referência à recente decisão da Casa Branca de impor tarifas de 50% sobre importações brasileiras. O governo norte-americano justificou a medida alegando que o Brasil estaria promovendo uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No artigo, Lula elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), que na quinta-feira (11) condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. “Tenho orgulho do Supremo Tribunal Federal brasileiro por sua decisão histórica, que protegeu nossas instituições e o Estado democrático de direito. Não se tratou de uma ‘caça às bruxas’”, destacou o petista.

O presidente brasileiro também resgatou um discurso feito por Trump em 2017, na Assembleia Geral da ONU, quando o republicano defendeu a cooperação entre nações soberanas. “É assim que vejo a relação entre Brasil e Estados Unidos: duas grandes nações capazes de se respeitar e cooperar para o bem de brasileiros e americanos”, concluiu.

A publicação do artigo ocorre mais de um mês após a imposição das tarifas e em meio a especulações sobre novas retaliações econômicas de Washington, especialmente após a condenação de Bolsonaro. A fala de Lula busca sinalizar que o Brasil mantém abertura para o diálogo comercial, mas não aceitará interferências em questões internas, em particular na defesa da democracia e da soberania nacional.

 

Com informações do SBT News

