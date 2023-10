Pantanal de MS dá até breve para ipês-rosas e aguarda florada dos amarelos

Nós últimos dias, o Pantanal sul-mato-grossense ganhou uma cor a mais com a florada dos ipês, um dos eventos mais belos da natureza brasileira, principalmente na região Centro-Oeste e Nordeste. Entretanto, o bioma já começa a dar um até breve aos ipês- -rosas, isso porque as floradas costumam durar uma semana, em média. Mas logo o Pantanal ganhará uma outra coloração, porque será a vez da floração dos ipês-amarelos.

De acordo com o presidente do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), coronel ngelo Rabelo, as condições climáticas favorecem para que o Pantanal fique ainda mais exuberante. “É uma composição de fatores para um lindo resultado e na sequência teremos a florada dos ipês-amarelos”, garantiu. O nome ipê origina-se da língua indígena tupi e significa casca dura. Eles florescem no inverno e primavera, no entanto, nem sempre a florada segue exatamente uma ordem de floração, pois a influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução.

Mas comumente o ipê-roxo (variação do ipê-rosa) é o primeiro a florir entre os meses de junho e agosto, nas regiões quentes e um pouco antes, nas regiões mais frias. O ipê-amarelo floresce entre agosto e setembro e o ipê-branco, o último a exibir sua beleza, entre os meses de setembro e outubro.