Venda de produtos de Campo Grande para países da Rota somam US$ 121,02 milhões neste ano

Montante é 48% maior que de janeiro a junho do ano passado

O comércio exterior de Campo Grande com países da Rila (Rota de Integração Latino-Americana) – Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai – superaram US$ 121,028 milhões, neste ano. O montante é 48% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo US$ 93,938 milhões em exportações (especialmente para a Argentina e o Chile) e US$ 27,090 milhões em importações (com destaque para o gás natural boliviano). Somente em junho foram movimentados US$ 16,728 milhões, o que representa uma alta de 46,56%, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Já as importações atingiram US$ 5,314 milhões (-2,7%). A corrente de comércio (exportações mais importações), no mês, atingiu US$ 22,043 milhões.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no mês de junho, os principais produtos exportados foram carne bovina resfriada e congelada e os grãos, em especial a soja. Já os principais produtos adquiridos foram o gás natural boliviano e os peixes, com destaque para o salmão do Chile. Neste ano, as importações da Capital atingiram US$ 5,314 milhões (-2,7%).

No geral, as exportações de Campo Grande acumulam US$ 278,952 milhões, alta de 4,44%, enquanto as importações somam US$ 257,529 milhões, queda de 37,14%, influenciadas por menores compras de fertilizantes no mercado externo. O saldo comercial se apresenta positivo, somando US$ 21,423 milhões.

Crescimento

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, acredita que Campo Grande tem espaço para crescer no comércio exterior, com os países da Rila. “Os números demonstram o que temos falado diariamente. Na última semana, o Departamento de Tarapacá (Chile) abriu, aqui em Campo Grande, seu primeiro escritório comercial internacional, buscando fomentar ainda mais estas trocas comerciais, criando novas oportunidades para ambos os países”, pontuou.

Segundo o economista e superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior da Sidagro, José Eduardo Corrêa dos Santos, existe um enorme potencial de comércio intrarregional com os países que fazem parte da Rila, o que tem a atenção de muitos empresários locais e internacionais. Além dos ganhos competitivos advindos da utilização dos portos chilenos, como a plataforma de exportação de produtos brasileiros para a Ásia e Costa Oeste da América do Norte.

Outro ponto são as oportunidades geradas para o setor de serviços dentro do turismo, que a integração com os países proporciona. Além de se tornar a capital brasileira mais próxima de Antofagasta (Chile) com a conclusão da ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho, Campo Grande será também a maior cidade da chamada Rota Bioceânica, corredor rodoviário que ligará o Brasil ao Pacífico.

[Julisandy Ferreira– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.