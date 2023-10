Traficante capota camionete carregada de maconha durante fuga na MS-040

Agentes do Departamento de Operaçoes de Fronteira (DOF) recuperaram na madrugada de ontem (14), uma caminhonete com registro de roubo, com mais de uma tonelada de maconha, na MS-040. O motorista do veículop fugiu durante o bloqueio policial.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na MS-040, quando os policiais do DOF, avistaram uma caminhonete GM S10, e deram sinal de parada ao condutor de 34 anos, que seguia com um passageiro. Já o motorista de uma SW4, que vinha logo atrás, retornou bruscamente ao ver os policiais na rodovia, iniciando uma perseguição.

Após 10 km de perseguição em alta velocidade MS-040, o motorista do SW4, perdeu a direção da caminhonete, capotando as margens da rodovia. Foram realizadas buscas nas imediações, porém, nenhuma pessoa localizada.

Em fiscalização nas caminhonetes GM S10 quanto a SW4,os policiais do DOF, encontraram rádios comunicadores instalados em ambos os veículos. No interior do utilitário que capotou na rodovia, os militares encontraram 1.238,5 kg de maconha distribuídos em grande quantidade de volumes prensados. Ao verificar o chassi do veículo, foi constatado registro de roubo na cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP), em 26 de dezembro do ano passado. O condutor e o passageiro da S10, foram questionados pelos policiais sobre o motivo do transporte dos entorpecentes, mas optaram por permanecer em silêncio.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O prejuízo estimado ao crime foi de 2,6 milhões de reais.

