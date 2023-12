Pais serão notificados em casos de alunos com doses de vacina em atraso durante busca ativa

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em Campo Grande, equipes das unidades de saúde da Capital realizam trabalho de busca ativa nas escolas do município. Alunos identificados com doses em atraso terão os pais notificados e a aplicação da dose poderá ser feita na escola ou em alguma unidade de saúde.

A equipe de saúde entra em contato diretamente com a direção da escola, que entra em contato com os pais dos alunos e informa sobre a data que eles devem estar de posse das cadernetas de vacinação, como explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo. “A partir daí os profissionais irão verificar quais são as doses em atraso e quantos alunos precisam realizar a vacinação”.