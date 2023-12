Governo Federal anuncia R$ 1 bilhão em empréstimos do BNDES para o Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na noite de terça-feira (12), a concessão de R$ 1 bilhão em empréstimos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para ajudar na recuperação econômica do Rio Grande do Sul, que foi atingido por um ciclone extratropical, onde diversas regiões do estado foram atingidas na última semana. Lula também informou que mais 354 mil trabalhadores com carteira assinada poderão acessar os recursos depositados nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, é que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região, seja pequeno e médio empresário, morador, pessoas que perderam as casas. Vamos cuidar do povo com muito carinho porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo”, completou Lula.

No último domingo (10), o vice-presidente Geraldo Alckmin foi ao Rio Grande do Sul, enquanto ocupava interinamente a Presidência da República, em função da viagem de Lula à Índia. Na ocasião, Alckmin anunciou a disponibilização de R$ 741 milhões em ajuda ao governo gaúcho. O vice-presidente visitou o município gaúcho de Lajeado, na região do Vale do Taquari, um dos mais atingidos, onde se reuniu com prefeitos locais, ministros e o governador Eduardo Leite.

As chuvas no Rio Grande do Sul, começaram no início de setembro, em decorrência da passagem do ciclone extratropical, provocou enchentes, deixando 47 mortos e 925 feridos, além de nove desaparecidos. No total, 342.605 pessoas foram afetadas, e 25,3 mil estão desalojadas ou desabrigadas.

