Pagamento do piso da enfermagem segue travado e espera pode durar até 30 dias

Em 24 de agosto, a prefeitura de Campo Grande confirmou que faria o pagamento do piso da enfermagem até o dia seis de setembro. Contudo, representantes da classe confirmaram, ao jornal O Estado, que ainda não receberam o repasse.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) informou, em nota, que os servidores da prefeitura receberam no dia seis. O repasse para as instituições deve ser formalizado esta semana, para que eles paguem seus funcionários. Cabe ressaltar que, conforme a portaria, o pagamento deve ser feito em até 30 dias.

A portaria do Ministério da Saúde prevê o prazo de 30 dias após efetuar o crédito nas contas bancárias dos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e municípios, para que os respectivos entes efetuem o pagamento dos recursos financeiros aos estabelecimentos de saúde, prazo que em Campo Grande será antecipado. Segundo a prefeita Adriane Lopes, o pagamento se faz possível graças aos R$ 11 milhões repassados pelo Ministério da Saúde. Na Capital, a Sesau (Secretaria de Saúde) conta com 1.450 profissionais de enfermagem, sendo 511 enfermeiros, 924 técnicos de enfermagem e 15 auxiliares de enfermagem.

Questionado, Ricardo Bueno, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de MS confirmou que o Governo do Estado ainda não realizou o repasse para efetivar o pagamento. A equipe do jornal O Estado entrou em contato com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), para questionar sobre o não repasse, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.

Vale lembrar que Mato Grosso do Sul recebeu o valor de R$ 26,7 milhões para pagamento do piso da enfermagem. Destes, Campo Grande recebeu o valor de R$ 11.809,486,00, repassados pelo Ministério da Saúde. O piso salarial nacional da enfermagem garante: R$ 4.750 aos enfermeiros; R$ 3.325 aos técnicos em enfermagem; R$ 2.375 aos auxiliares de enfermagem e parteiras.

