Em Campo Grande, ministro Rui Costa vai detalhar obras prioritárias do Novo PAC

O ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, lança, nesta quinta-feira (21), às 9h, o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em Campo Grande/MS.

Na ocasião, a expectativa é de que serão detalhadas as obras prioritárias que vão dinamizar a infraestrutura do Estado e os investimentos federais previstos. O evento contará com a presença do governador Eduardo Riedel.

As áreas contempladas são Inclusão Social (R$ 2,8 bilhões); Saúde (R$ 500 milhões); Educação, Ciência e Tecnologia (R$ 4,5 bilhões); Infraestrutura Social e Inclusiva (R$ 300 milhões); Cidades Sustentáveis e Resilientes (R$ 1,8 bilhão); Água para Todos (R$ 200 milhões); Transporte Eficiente e Sustentável (R$ 15,4 bilhões); Transição e Segurança Energética (R$ 15,7 bilhões) e Inovação para a Indústria da Defesa (R$ 3,5 bilhões).

No conjunto de obras do programa, estão a construção do contorno de Três Lagoas; a adequação da BR267 – Alto Caracol – Porto Murtinho; o aeroporto de Dourados e moradias do Minha Casa Minha Vida. Durante o lançamento, também estarão presentes a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e o governador Eduardo Riedel (PSDB). Cabe destacar que a ministra esteve presente no lançamento nacional do PAC, no Rio de Janeiro. No âmbito estadual, Mato Grosso do Sul será o primeiro Estado que ela comparecerá para divulgar o programa.

Por – Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.