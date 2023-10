‘Operação Padroeira’: PMR aponta redução de 42% no número de acidentes

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária realizou, de quarta-feira (11) até segunda-feira (16), nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul a “Operação Padroeira”, tendo como grande destaque a redução de 42% no número de acidentes em comparação com os números do mesmo período do ano passado.

Em 2022, foram 14 sinistros registrados nas rodovias estaduais – as que tem o sufixo MS antes da numeração – contra oito deste ano. Também houve redução de 60% no total de pessoas lesionadas nestes acidentes. De 15 casos em 2022, em 2023 a queda foi de 60%, ou seja, seis casos registrados. Houve um óbito nos cinco dias de operação.

Com o reforço no policiamento em todas as regiões do Estado, foram abordados 2.630 veículos e 3.170 indivíduos. Além disso, também houve a garantia do aumento da sensação de segurança dos viajantes, com o combate às diversas modalidades criminosas nas rodovias.

Um homem foi preso por estar dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool, um foragido da justiça foi recapturado, três homens foram presos portando uma pistola após realizarem uma tentativa de homicídio, e um homem foi preso logo após a prática de furto de defensivo agrícola. Além disso, ainda foram apreendidos 96 kg de maconha e 370 pacotes de cigarro.

As principais infrações de trânsito flagradas durante a fiscalização foram: veículo com defeito no sistema de iluminação ou lâmpadas queimadas, com licenciamento vencido, deixar de manter acesa luz baixa dos faróis, ultrapassagem em faixa contínua e conduzir veículo sem uso de cinto de segurança.