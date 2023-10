Espetáculo ‘Delinha: O Musical’, estreia hoje em Campo Grande

O espetáculo ‘Delinha: O Musical’, que conta a trajetória da cantora Delinha, que ficou conhecida como a “Dama do Rasqueado” estreia nesta segunda-feira (16), às 19h45, no Teatro Glauce Rocha, na Capital.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda e os valores variam entre R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 147 (inteira). As apresentações acontecem hoje, amanhã (17) e quarta-feira (19). Compre seu ingresso aqui.

O musical é uma realização do grupo de teatro Arrebol Cultural, que é um projeto de extensão da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). O espectáculo tem 50 atores, bailarinos e músicos em cena, além de outras 30 pessoas que fazem parte da equipe técnica e de produção.

A concepção, criação e direção do musical é de Fernandes Ferreira e o texto dramático de Mauro Rocha Mathias. “O processo durou nove meses, com dois ensaios semanais, mas agora estamos ensaiando todos os dias, inclusive no fim de semana, devido às mudanças de figurino e movimentação das plataformas que usamos no palco”, disse Fernandes.

O diretor evidencia que a presença das crianças no musical relembra uma parte da vida da cantora que muitos esquecem. “A vida da Delinha foi muito dura, muito árdua. Essa mulher de 80 anos que conhecíamos, com xale nos ombros, foi uma criança, foi pobre, humilhada na escola e que contava sempre com ajuda da mãe”, completou o diretor.

Fernandes ainda detalhou que este é o primeiro espetáculo de temática regional realizado pelo grupo da UEMS, que já apresentou outras peças de sucesso, como Mamma Mia, Matilda e Cargas D’água – um Musical de Bolso, entre outros. A grande inspiração para a peça da ‘Dama do Rasqueado’, de acordo com o coordenador do Arrebol Cultural foi o livro ‘Por onde andei’.

A Dama do Rasqueado

Delinha, a “Dama do Rasqueado”, arrastava multidões para os bailes e ficou conhecida pelo talento nos palcos. A chamamezeira nasceu em Vista Alegre, distrito de Maracaju, em 7 de setembro de 1936. Mudou-se com os pais para Campo Grande quando tinha oito anos de idade e foi morar na então casinha de madeira, no Bairro Amambaí, onde viveu até seus últimos dias.

Por causa da música, conheceu Délio, seu companheiro em mais de 50 anos de carreira. Os dois se casaram em 1958 e ficaram conhecidos como o “casal de onças do Mato Grosso”. A dupla gravou 19 LPs, dois Compactos, 14 78 rotação, quatro CDs e dois DVDs. Ainda hoje, eles são a dupla e os artistas sul-mato-grossenses com a maior discografia da história do Estado com total de 32 títulos.

O musical foi anunciado em uma coletiva de imprensa realizada no dia 11 de setembro na UEMS, em Campo Grande, quando João Paulo, filho de Delinha, falou sobre as expectativas em relação a obra. “A emoção pra estreia é muito grande. Espero que seja tudo de bom. Esse espetáculo vem sido trabalhado há muito tempo. É uma coisa muito emocionante de ver o legado, não só a minha mãe, mas de Délio e Delinha passando de geração em geração”.