Operação Nossa Senhora Aparecida: 33 acidentes e três mortes foram registradas nas rodovias do MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou balanço da Operação Nossa Senhora de Aparecida em 2022. A operação ocorreu durante o feriado prolongado, a partir das 00h da sexta-feira (7) e finalizou ontem (12), data em que é comemorado o feriado nacional da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida.

Na operação, foram fiscalizadas as 10 rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados divulgados pela PRF, foram mais de 2700 veículos abordados, 33 acidentes e de 3 mortes registradas nas rodovias do estado.

Nas Rodovias Estaduais, a polícia registrou sete acidentes, com 12 pessoas feridas e nenhuma morte. A fiscalização também registrou 2 motoristas que dirigiam embriagados. No caso das Rodovias Federais foram autuados 44 motoristas por dirigir depois de beber, 26 acidentes e três mortes.

Retrospectiva

Em 2021, entre os dias 8 a 12 de outubro, durante a Operação, foram registrados 27 acidentes, sendo 7 considerados graves. Ao todo, 31 pessoas ficaram feridas e uma morreu no local do acidente.

Durante os cinco dias de operação, a PRF flagrou 50 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 12 foram presos. 210 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 52 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 509 infrações de ultrapassagem.

Na operação no ano passado, a PRF apreendeu 400 Kg de maconha em Bataguassu (MS). 27 Kg de cocaína e 19.900 maços de cigarros também foram apreendidos no MS. Cinco veículos com registro de roubo/furto foram recuperados.

