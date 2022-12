Operação Mosquito Zero chega a última semana

Com mais de 2,7 mil imóveis já inspecionados, a terceira etapa da Operação Mosquito Zero deve ser concluída nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, na região Bandeira.

Conforme balanço parcial da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), do dia 15 a 23 de dezembro, foram inspecionados 2.731 imóveis, 1.851 depósitos eliminados e 194 focos encontrados e eliminados.

“É necessário que a população se conscientize sobre a importância de cada um de nós fazer a sua parte, considerando que 80% dos focos ainda são encontrados deste das residências. Por isso não basta o Poder Público somente estar empenhado, é preciso o envolvimento de toda a sociedade nesta guerra”, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

Além do trabalho de manejo e orientação realizados pelos agentes, na região foram instalados dois pontos de descarte para que os moradores possam se desfazer de materiais inservíveis de pequeno e grande volume acumulados em casa, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

Os pontos estão instalados na Rua Camaçari entre as Ruas Oeiras e Aroazes, na Moreninha II, e na Rua Mandacaru entre as Ruas Samburá e Mururé, Moreninha III.

A previsão é de que a Operação Mosquito Zero se estenda até o mês de fevereiro de 2023, contemplando as sete regiões urbanas do Município. As duas etapas anteriores foram realizadas nas regiões Segredo e Anhanduizinho.

A campanha anterior, realizada em maio deste ano, teve mais de 59 mil criadouros eliminados e 2.239 focos eliminados. A Operação Mosquito zero é realizada em Campo Grande desde 2019, quando o município registrou mais de 40 mil casos de dengue.

Do dia 01 de janeiro a 22 de dezembro foram notificados 16.055 e confirmados 8.255 casos, além de sete óbitos por dengue em Campo Grande. Neste mesmo período foram confirmados apenas 1 caso de Zika e 130 de Chikungunya.

