Moradores de Campo Grande podem realizar testagens para covid-19 gratuitamente

Nesta semana, os testes para detecção do vírus da Covid-19 estão disponíveis gratuitamente em Campo Grande. Os testes serão disponibilizados nas 74 unidades básicas e de saúde da família da capital, sem a necessidade de agendamento prévio.

Aos sábados e feriados, o serviço fica disponível somente nas unidades de plantão referenciadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Excepcionalmente nesta e na próxima semana, as unidades de saúde estarão funcionando com horário diferenciado em razão do período de recesso. Desta forma, os horários de atendimento para testagem e demais serviços sofrerão alteração. A partir do dia 06 de janeiro, as unidades voltam a funcionar em horário normal.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, a testagem é fundamental para realizar o diagnóstico médico, além de facilitar o trabalho da Sesau em propor medidas de prevenção à doença. “Com o acesso da população facilitado aos testes podemos oportunizar um diagnóstico mais precoce e, desta forma, reduzir a circulação do vírus. O diagnóstico correto é fundamental para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e ao prognóstico da infecção”.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Procura por testagens

A procura por testes de Covid-19 na Rede Municipal de Saúde teve um aumento a partir do mês de novembro. A média atual é de 160 testes realizados por dia. A taxa de positivo também apresentou aumento gradativo na 44ª semana epidemiológica em diante, chegando ao índice atual de 30%.

Em 2022, foram confirmados 93,6 mil casos e 478 óbitos provocados pela Covid-19 em Campo Grande, conforme boletim epidemiológico do último dia 21 de dezembro.

Confira as unidades de saúde que realizam a testagem:

Cobertura Vacinal

A vacinação também tem se apresentado como a principal medida preventiva contra a contaminação pelo vírus. A pessoa imunizada, mesmo que contraia a doença, poderá ter sintomas leves, sem necessidade de buscar suporte hospitalar.

Atualmente, a Capital conta com mais de 80% de sua população com o esquema vacinal completo. O secretário também reitera a necessidade de completar o número de doses da vacina. “Mesmo que tenham recebido as duas doses do esquema primário, é necessário que todos que se enquadrem para receber o reforço, busque pela vacina”, reforça Benites.

Podem receber o primeiro reforço todos que tenham 12 anos ou mais e tomaram a segunda dose, ou a dose única da Janssen, há pelo menos quatro meses.

Quem tem 18 anos ou mais e já recebeu o primeiro reforço também há quatro meses ou mais, deve buscar pela segunda dose. As vacinas estão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de idade.

