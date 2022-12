Reinaldo assina convênios e repassa recurso para Prefeitura da Capital

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou quatro aditivos e convênios para o repasse de recursos no valor de $59 milhões na manhã desta terça-feira (26), para prefeitura de Campo Grande. Este foi o último evento oficial em que ele participou, com a presença da prefeita Adriane Lopes (Patriota) e do governador eleito Eduardo Riedel (PSDB).

Os recursos são destinados a realização de obras de infra estrutura urbana na área de esporte. A solenidade aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença de secretários municipais e estaduais.“Nesses oito anos o Governo do seu estado foi um parceiro permanente da Prefeitura repassando recursos e realizando obras em todas áreas”.

Afirmou o Governador festejando o montante de recursos que foram destinados aos prefeitos Alcides Bernal, Marquinhos Trad e Adriane Lopes.

Reinaldo Azambuja destacou o fato de que procurou ter um relacionamento igualitário com os prefeitos independente de vínculos políticos. “Recebemos e procuramos todos os prefeitos que nós procuraram e todos receberam investimentos e tiveram suas demandas atendidas”, disse.

Riedel

O governador eleito Eduardo Riedel confirmou que em janeiro deverá assinados novos convênios com a prefeitura de Campo Grande serão destinados recursos da ordem de R$ 86 milhões. Também deve ser assinado convênios de R$ 24 milhões para a construção da nova feira central.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: