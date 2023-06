44ª Festa Junina de Dourados!

Lucas Lucco, Almir Sater, Gabriel Sater, Rodrigo Sater e Hermanos Irmãos são atrações do evento que começa na sexta, no Centro de Convenções

Com três shows nacionais e 11 regionais, a 44ª edição da Festa Junina de Dourados – a 229 km da Capital – começa sexta (16), no Centro de Convenções do município, com abertura dos portões às 18h. Entre esta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), os douradenses recebem um dos artistas mais populares do cenário musical brasileiro, o cantor Lucas Lucco; o trio sul-mato-grossense da família Sater: Almir, Gabriel e Rodrigo Sater e ainda o trio Hermanos Irmãos, também sul-mato-grossense, composto por Márcio de Camillo, Rodrigo Teixeira e Jerry Espíndola, que juntos, em uma rede de conexões, ligam o Brasil ao Paraguai, Bolívia e Peru.

Outros diversos artistas regionais e locais se apresentarão por lá e além de música, o público terá variadas opções de barracas com comidas típicas, parque Azoia para as crianças, apresentações de quadrilhas e espaço para comércio de artesanatos e outros itens.

A festança está garantida na segunda maior cidade do Estado, pois o evento recebe famílias de toda a região sul, para muita música, comidas típicas e quadrilha, durante três dias. Organizada pela Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), a festa terá entrada gratuita e o prefeito, Alan Guedes, afirma que será um importante evento cultural na cidade, garantindo segurança para todos que forem prestigiar. “Será uma festa para toda a família, no Centro de Convenções, que é um espaço amplo, com muita segurança e tranquilidade. Quero aproveitar para agradecer ao Governo do Estado pelo apoio, este será um grande evento cultural”, pontua o prefeito.

O município está preparado para receber um recorde de público nesta festa junina, conforme o secretário municipal de Cultura, Francisco Chamorro (Kinho). “Estamos ansiosos por mais esse evento. Nossa festa junina é esperada não só por todos da cidade, como também da região, por isso, estamos preparados para um recorde de público e trabalhando muito para que todos possam ter uma ótima festa”, ressalta o secretário. Abertura dos portões às 18h Amanhã (16), o Centro de Convenções da cidade será palco de um importante momento da música sul-mato-grossense, com o encontro da família Sater: Almir, junto do filho Gabriel e seu irmão Rodrigo, que protagonizarão um encontro de gerações na festa junina.

Atualmente, o filho de Almir, Ian, que é guitarrista, também integra a banda do pai. Com isso, serão quatro gerações da família no palco. A família Sater possui uma forte conexão com Dourados, pois os avós paternos de Almir moraram na cidade, onde chegaram a ter a loja Três Irmãos.

Ainda na sexta (16), tem show de Hermanos Irmãos, composto pelos amigos sul-mato-grossenses Márcio de Camillo, Rodrigo Teixeira e Jerry Espíndola. O trio, criado em 2010, usa principalmente instrumentos de corda que aliam folk aos ritmos fronteiriços da polca paraguaia e da guarânia, resultando em influências da música pop, rock, blues, MPB, jazz e arranjos vocais. No último mês, o trio se apresentou em Dourados, ao lado de Alzira E., no Circuito Universitário Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), projeto que busca levar a música regional para acadêmicos do interior do Estado.

Um dos integrantes, Márcio de Camillo, relata como foi a apresentação e revela a expectativa para o show desta sexta-feira (16). “O show, realizado pelo Circuito Universitário, com Alzira E., foi um dos melhores. O público de Dourados aprecia música. É possível ver isso quando cantamos na cidade. Todos estamos muito felizes, pois será a primeira vez que Almir, Gabriel, Hermanos Irmãos e Rodrigo Sater tocam no mesmo evento. A noite promete! Será possível ver, no palco, shows e artistas que se complementam musicalmente. Estou feliz!”, afirma.

A dupla Hugo e Vitor se apresenta no sábado (17) e o cantor Lucas Lucco, no domingo (18). Conhecido por ser um dos artistas mais populares da música brasileira, Lucas Lucco é natural de Patrocínio (MG), tem 32 anos e iniciou sua carreira em 2011, como cantor e compositor, e rapidamente conquistou o coração do público. Em suas canções, Lucas mistura sertanejo, pop e funk com letras românticas e envolventes.

Ao longo da carreira, ele lançou diversas músicas que se tornaram verdadeiros sucessos, como “Mozão”, “Princesinha”, “Vai Vendo” e “Destino”. Os singles de arrocha “Pac Man” e “Plano B” também foram um dos primeiros hits da trajetória do artista que, além de cantor, já se aventurou como ator em novelas e filmes. Recentemente, ele esteve em Mato Grosso do Sul, na 41ª Festa do Peão de Boiadeiro, em Angélica – distante 277 quilômetros de Campo Grande. Lucas Lucco retorna ao Estado, com o show gratuito para a população de Dourados, na festa junina.

Também integram a programação musical da 44ª Festa Junina, o grupo Alma Serrana, cantor Patrik Yuri, grupo Surungo Bueno, Thauany & Guilherme, banda Ponte Aérea, ForróDiando, Michele Lemos e Guilherme, Amanda Bueno, Fernando Bernardes, Kleber e Kleberson, Maria Eduarda e a dupla Victor e Alex.

SERVIÇO: A 44ª Festa Junina de Dourados acontece entre os dias 16 a 18 de junho, a partir das 18h, com entrada gratuita, no Centro de Convenções, no Parque Alvorada. O evento é realizado pela Prefeitura de Dourados e Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), com a organização da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e o apoio da Fundação de Cultura, Secic (Secretaria de Cidadania e Cultura) e Governo de Mato Grosso do Sul.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

