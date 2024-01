Operação Lei Seca é deflagrada com objetivo de reduzir acidentes de trânsito por embriaguez em Campo Grande

Foi deflagrada na noite de quarta-feira(10) a operação Lei Seca – bairro seguro da Guarda Civil Metropolitana. A ação iniciou pelas ruas do Jardim São Conrado e visa diminuir acidentes de trânsito causados por condutores embriagados.

O itinerário, que teve início às 21h e seguiu até 01h da madrugada desta quinta-feira, aconteceu na rua Praia Grande, 1886, entre as ruas Pedra Negra e Major José Pinto.

Foram mobilizados 31 agentes da Gerência de Fiscalização de Trânsito (GFT), Ronda Municipal (ROMU), Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP), Agetran e Gerência Operacional Lagoa e 16 viaturas, sendo 8 carros e 8 motos.

Durante a operação foram realizadas 254 abordagens, sendo 56 veículos quatro rodas, 148 veículos de duas rodas, 204 testes de etilômetro e 51 notificações lavradas. Não houve nenhuma documentação recolhida por questões de irregularidades, porém 13 motocicletas foram removidas por infrações contra as leis de trânsito.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.