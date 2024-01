Final de semana com pancadas de chuva típicas de verão em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para este final de semana em Mato Grosso do Sul indica sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade. Porém, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No sábado (13), estão previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas que podem atingir os 32°C nas regiões do bolsão e norte do estado. Para a região sul e leste as mínimas oscilam entre 22-23°C e máximas de até 31°C. Na região pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas entre 24-25°C e máximas de até 34°C.

Para o domingo (14), as temperaturas sobem em praticamente todas as regiões do estado. As máximas podem atingir os 35°C na região sudoeste e pantaneira, onde as mínimas ficam entre 24-26°C.

Na região sul, leste, bolsão e norte, temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 33°C. Na capital, mínimas entre 22-23°C e máximas de 29-30°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.