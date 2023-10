Manifestação de assentados causa fila de 14 km na BR-163

Eles reivindicam adesão às políticas assistenciais e terras para moradias

Um grupo de aproximadamente 100 pessoas fechou, por quase 4 horas, o trecho 465 da BR-163 em Campo Grande, na região do Aeroporto da Aviação Agrícola Teruel, na manhã de ontem (23). Ligados ao MPL (Movimento Popular de Luta), eles representaram as famílias do acampamento Zumbi dos Palmares, na reivindicação de um melhor atendimento social e aquisição de terras.

Os manifestantes começaram a se organizar às 3h, tomaram café da manhã no acampamento e caminharam 4 km até o ponto de bloqueio. “Nos organizamos pacificamente, trouxemos panfletos informativos e não queremos prejudicar nenhum trabalhador, apenas reivindicamos os nossos direitos. Infelizmente, é só dessa forma que vamos conseguir chamar atenção do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e do governo federal”, disse uma das lideranças do movimento, Patrícia Luz, 36.

Patrícia relata que existem acampados na beira da estrada há 15 anos e que as políticas assistenciais deixaram de chegar aos moradores há algum tempo. Outra situação que reclamam é o registro das famílias junto aos órgãos responsáveis, que agora é feito pelo número do NIS, indo presencialmente a um Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

“Não concordamos com essa nova maneira de as famílias serem cadastradas. Acreditamos que deve ser feito no local, lá no acampamento, para que conheçam quem realmente vive ali, quem mora na beira da estrada e quer um pedaço de terra. Estamos abandonados, nem cestas básicas são destinadas mais para nós. Precisamos ser alcançados pelos serviços assistenciais e não estamos sendo”, completa Patrícia.

Após muita negociação com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a estrada foi liberada por volta das 9h, pois garantiram que o superintendente do Incra, Paulo Roberto, iria até o local ouvir as reivindicações. Caso a reunião às margens da BR-163 não fosse possível, para manter o fluxo, a concessionária CCR-MS Via disponibilizou dois ônibus para transportar os manifestantes até a sede do Incra.

De acordo com a PRF, também houve manifestação do MPL no km 224 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul, que também foi liberada às 9h. As interdições foram pacíficas e acompanhadas pela Polícia Militar.

Em nota oficial, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) do Estado informou que mesmo a mobilização sendo legal, ela não pode prejudicar o direito de ir e vir e, por isso, vai manter um diálogo com os assentados, a fim de esclarecer e encontrar medidas cabíveis.

Por – Kamila Alcântara

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram