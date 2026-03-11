Detran-MS e Bombeiros lançam curso de pilotagem para mulheres motociclistas

Projeto “Pilotagem Segura” oferece 25 vagas e será realizado no dia 28 de março, em Campo Grande

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul anunciaram a realização do projeto “Pilotagem Segura”, curso exclusivo para mulheres motociclistas. A ação integra a programação do Mês da Mulher e disponibiliza 25 vagas.

A formação é voltada a condutoras habilitadas na categoria A que já possuam motocicleta e desejam aprimorar a condução. A sugestão de ofertar o curso de forma pública surgiu durante o fórum “De Olho no Trânsito”, promovido em parceria com a TV Morena, quando uma participante relatou ter feito capacitação privada e sugeriu que o treinamento fosse oferecido por órgãos públicos.

A instrução de motohabilidade será ministrada por Vany Cavalcante, instrutora da Harley-Davidson. Já a equipe de motosocorro do Corpo de Bombeiros ficará responsável pelas orientações sobre direção defensiva e primeiros socorros em ocorrências envolvendo motociclistas.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, a iniciativa busca ampliar a segurança das condutoras. “A pilotagem segura é fundamental para todos os condutores, mas neste mês especial, queremos dar um foco total às mulheres. Nosso objetivo é que elas se sintam ainda mais seguras e capacitadas sobre duas rodas, dominando técnicas que salvam vidas e reforçando o papel feminino como exemplo de prudência no trânsito”, afirmou.

As atividades serão realizadas no dia 28 de março, das 7h às 12h, no estacionamento do Hospital de Amor, na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, 3103, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas pela internet. É obrigatório que a participante possua CNH categoria A e utilize a própria motocicleta durante o treinamento.

