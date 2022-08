Vídeo: Ônibus desgovernado bate em semáforo e deixa região sem energia

Na noite de ontem (3), câmeras de segurança mostram momentos em que um ônibus desceu a Rua Bahia desgovernado e bateu contra um semáforo no cruzamento com a Rua Sete de Setembro, região central de Campo Grande. Segundo informações de moradores, metade do quarteirão ficou horas sem energia, causando prejuízo para os comerciantes.

Conforme mostramos no vídeo abaixo, o ônibus desce a parte íngreme de ré. Um motorista que vinha logo atrás conseguiu desviar do ônibus para não ser atingido. Outro condutor, ao perceber o ônibus, parou no meio do caminho.

O veículo só para quando bate em um poste. Com o impacto da batida, um dos transformadores explodiu, deixando a região sem energia elétrica.

Segundo informações de populares, o ônibus é utilizado para trazer jovens da Aldeia Buriti, região de Dois Irmãos, que estudam na Capital.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

