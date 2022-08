Carro com vice-prefeito e vereadores é arremessado após colisão com carreta

O vice-prefeito de Coronel Sapucaia, Bruno Dantas do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) ficou ferido em um acidente na BR-163, em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande. Duas vereadoras que estavam junto com o vice-prefeito também ficaram feridas. Todos foram encaminhados para um hospital da cidade.

Conforme informações obtidas pelo Portal O Estado MS, o vice-prefeito estava em um veículo, de modelo Honda Civic junto com as vereadoras Niagara Patrícia Gauto do Patriota e Sebastiana Rodrigues do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), além de uma assistente de vereadora, Mônica Larissa Acosta. Eles estavam a caminho da Capital, onde participaram de uma convenção política do PSDB, nesta sexta-feira (5).

O acidente aconteceu no km-359, quando o vice-prefeito que conduzia o automóvel freou bruscamente. Uma carreta que vinha atrás, acabou batendo na traseira do Honda Civic. Com o impacto da batida, o veículo foi arremessado para as margens da rodovia. Ainda de acordo com informações preliminares, uma das vereadoras foi socorrida com um corte profundo na virilha.

Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram no local e encaminharam o vice-prefeito e as vereadoras para o hospital de Nova Alvorada do Sul. De acordo com o hospital, eles foram atendidos e estão em observação.

