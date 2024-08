Novo leilão do Detran de Mato Grosso do Sul oferta moto 2023/2024 e ônibus

Um novo leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu hoje (15). Os lances podem ser oferecidos pelo site www.pimentelleiloes.com.br até o dia 30 de agosto às 10h (horário de MS).

A visitação acontece do dia 27 a 29 de agosto no pátio da Autotran, que fica na avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

São oferecidos veículos de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. Para os veículos de circulação são 135 lotes de veículos, sendo 96 motocicletas e 39 automóveis.

Com destaque para o automóvel Novo Gol TL preto, ano 2017, com lance inicial de R$ 10.302. Há também um ônibus Mercedes Benz / O 370 RSD, cor branca, ano 1986, com lance inicial de R$ 4.000, e uma motocicleta Honda CG 160 Start, na cor vermelha, ano/modelo 2023/2024, com lance inicial de R$ 3.679. Neste caso, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar.

Já em Sucatas Aproveitáveis, são oferecidos 59 lotes de veículos sendo 69 motocicletas e 45 automóveis. Para dar lance nessa categoria, é necessário ser pessoa jurídica cadastrada devidamente em qualquer Detran do território nacional.

No caso de Sucatas Inservíveis é oferecido lote único com 75 motocicletas e 31 automóveis com pesagem estimada em 34.650 kg de material ferroso. Neste caso, apenas pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, fundição ou de reciclagem credenciadas no Detran-MS.

Com Agência de Notícias MS

