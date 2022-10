Mulher é encontrada morta após matar as filhas de 2 e 6 anos intoxicadas

Duas crianças, de 2 e 6 anos foram mortas pela própria mãe, de 23 anos, na madrugada de hoje (27), em Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, após matar as filhas, a mãe cometeu suicídio.

Segundo informações apuradas pelo site Rio Verde MS, a mulher foi encontrada pela própria mãe em uma residência no Bairro Santa Inês. Ao deparar com a filha pendurada em uma árvore, pediu socorro aos moradores que o ajudaram a cortar a corda. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas no local.

De acordo com a polícia, a mãe intoxicou os filhos com remédios e logo após cometeu o suicídio. Ao entrar da casa, os militares encontraram as crianças desacordadas na cama. As crianças e a mulher foram encaminhadas ao hospital, mas não resistiram.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil do município esteve no local para obter mais detalhes sobre o caso. A Perícia Técnica também compareceu no local e o caso será registrado na delegacia de Rio Verde como morta a esclarecer.

