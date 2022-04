Homem mata avó e cuidadora e se joga em frente a carreta na MS-276

Antônio Marcos Pereira da Silva, de 28 anos morreu na madrugada de hoje (2) após ser atropealdo por uma carreta na MS-276, no município de Batayporã. O homem é suspeito de ter assassinado, momentos antes do fato, a avó e a cuidadora da idosa, na Vila José Mustafá.

De acordo com o site Nova News, Joana Silva Fernandes, 90, e Maria Aparecia Luiz de Siqueira Matos foram mortas a facadas. A polícia encontrou os corpos e a faca utilizada no crime.

Uma das hipóteses investigadas pelo delegado Filipe Mendonça é que após o crime o rapaz teria se deslocado até a rodovia e se jogado intencionalmente na frente da carreta.

O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo envolvido no acidente saiu do Paraná. Ao portal ele contou que após atropelar Antônio Marcos, saiu da pista e tombou a carreta.