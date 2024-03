Vacinação e outros atendimentos de saúde podem ser realizados neste sábado em Nova Andradina

Neste sábado (23) acontece mais um “Ação em Saúde” em unidades de saúde da cidade de Nova Andradina. Vacinação, exames rápidos e de enfermagem estão entre os atendimentos realizados.

Os atendimentos acontecerão das 8h às 16h nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) São Vicente, Vila Beatriz, Universitário, UBS Centro, além da Morada do Sol e Centro Educacional.

Entre os serviços estão: atendimentos médico e de enfermagem, vacinação de rotina para todas as idades, avaliação antropométrica, coleta de preventivo e testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, além de pesagem para o Bolsa Família.

Os atendimentos das ESFs Morada do Sol e Centro Educacional ocorrerão no mesmo endereço, na Rua Espírito Santo, 1945, e que a ESF Universitário funcionará apenas no período da manhã.

