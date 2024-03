Obras de drenagem interditam rua no bairro Jardim Aquarius

Obras de implantação de drenagem começaram a ser realizadas na rua Poente entre Avenida Avenida Conde de Boa Vista e Rua Ariodante Zardo no bairro Jardim Aquarius em Campo Grande.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores mantenham a atenção redobrada no local da interdição e planejem rotas alternativas. Os pedestres devem seguir as mesmas orientações.

A Obra de Implantação de Drenagem na Rua Poente vai desta segunda-feira, 18 de março até quinta-feira do dia 28 de março de 2024 das 13h até às 17h

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.