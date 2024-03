Mutirão de atendimentos dá início a obras de água e esgoto na comunidade Homex

A Águas Guariroba inicia nesta semana as obras de implantação da rede de água e esgoto tratados na comunidade Homex. No último sábado (16), equipes da concessionária realizaram um mutirão na comunidade para cadastrar mais 1,4 mil famílias da comunidade na Tarifa Social. Também foram assinados os contratos para ligação de água e esgoto. Outra boa notícia é que os moradores terão um sistema de cobrança diferenciado nos quatro primeiros meses após a instalação das redes.

Conforme o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, como medida educativa, no primeiro mês após a instalação das redes, os moradores receberão a conta de água zerada e nos três meses seguintes, pagarão o consumo conforme a Tarifa Social. “O objetivo desta iniciativa é fazer com que os moradores entendam sobre consumo, sobre como funcionam as tarifas de água e esgoto, antes de efetivamente começar a pagar pelos serviços. O morador vai receber uma fatura com todos os dados de consumo, para que possa conferir o próprio padrão de consumo e, se necessário, mudar alguns comportamentos. Mas o valor da conta estará zerado neste primeiro mês”, explicou.

Para uma das lideranças do bairro, Alexsandra de Lima Coelho, conhecida como Pequena, a chegada dos serviços na comunidade representa mais saúde aos moradores. “Hoje, muitas famílias passam por problemas de diarreia, muitas crianças com virose, porque nossa água não é tratada. Então, é um sonho realizado para todas as famílias, o fim de uma espera e de uma luta de muitos anos”, disse.

Para o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), Claudio Marques, as obras representam os avanços que a regularização fundiária tem levado para a região. “Não basta apenas regularizar sem trazer melhorias. Já foi iniciado o processo de regularização da energia, que está na fase final, e agora estamos dando início à regularização da água. Em parceria com a Águas Guariroba, foi desenvolvido um planejamento cuidadoso para alcançar esse objetivo. Buscando melhorias diárias para as comunidades, e isso está se tornando realidade”, afirmou Claudio Marques.

Já a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirma que as obras levam dignidade para as famílias da região. “São quase 1,5 mil famílias e quase 5 mil moradores que precisam ter dignidade, é por isso que, a partir de segunda-feira a poeira vai levantar e logo ela vai baixar e trazer aquilo que é o sonho de vocês. As famílias da Homex morarão em um lugar digno, vamos mudar essa realidade e trazer novas oportunidades”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

O diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, reforçou que a chegada dos serviços no bairro mostra o compromisso da concessionária em levar saneamento básico para toda Campo Grande. “Nosso objetivo é universalizar os serviços de saneamento, sem deixar para trás sequer uma rua. Desta forma, estamos levando mais saúde, dignidade, qualidade de vida e valorização imobiliária para toda a cidade, sem qualquer distinção”, pontua.

