Obras da Emei oliveira III serão retomadas depois da prefeitura contratar empresa terceirizada

As obras arrastadas nas Emei’s Jardim Inápolis e São Conrado também estão com previsão de conclusão esse ano

Nesta terça-feira(23) a Prefeitura de Campo Grande no Diogrande, Diário Oficial do município, a contratação de uma empresa para concluir as obras na Emei Oliveira III.

Serão investidos R$ 2,2 milhões com recursos próprios do Município e do Finisa. A empresa é a 2WL Engenharia Ltda – EPP, vencedora da licitação e terá 300 dias para executar a obra, a partir da Ordem de Execução de Serviços, que será emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Serão disponibilizadas mais 250 vagas na educação infantil. A Emei terá oito salas de aulas e, dependendo da demanda, poderá atender do grupo 1 (alunos a partir de seis meses) ao grupo 5. Segundo a Central de Matrículas, a nova unidade vai conseguir atender a região, que já conta com a Emei do Conjunto União.

Também foi divulgado que nesse ano será concluída a Emei no Jardim Inápolis. A obra está parada há 13 anos e sua conclusão, permitirá abertura de até 200 novas vagas para alunos da região do Indubrasil, que possui apenas uma escola municipal voltada às crianças que não estão em idade escolar, a partir do grupo 1.

O trabalho está 70% concluído e as equipes trabalham nas instalações hidráulicas e elétricas, na construção dos solários, além da recolocação de portas, esquadrias, grades e portões. A obra da Emei São Conrado, parada desde 2015, também será retomada e está sendo executada pela empresa Casa 10.

