IEL deve encaminhar 4 mil estagiários para o mercado de trabalho em 2024

Cerca de 4 mil estagiários devem ser encaminhados ao mercado de trabalho neste ano em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do IEL. Os estudantes universitários que pretendem ter uma carreira de sucesso certamente deverão passar por um período de estágio. “Esse momento é muito importante para adquirir experiência profissional, inserção no mercado de trabalho, conhecer mais sobre a profissão que deseja seguir, colocar em prática os conhecimentos recebidos na universidade e ampliar a rede de contatos”, ressaltou o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral.

Em 2023, mais de 3.500 estagiários conquistaram uma vaga no ambiente profissional depois do encaminhamento do IEL. Neste ano, esse número promete ser maior. O superintendente da instituição explica ainda o que as empresas esperam de um bom estagiário. “Que ele seja comprometido, proativo, comunicativo e conheça a organização que irá trabalhar. Ele precisa ter uma postura profissional, ter conhecimentos técnicos básicos na área. Eu acredito que esse conjunto de ações e qualidades vão tornar o aluno um excelente estagiário”, finalizou.

Neste começo de ano, estão abertas quase 30 vagas de estágio em Campo Grande para os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Economia, Arquitetura E Urbanismo, Processos Gerenciais, Departamento Pessoal, Engenharia Civil, Educação Física, Biomedicina e Direito. Também estão disponíveis vagas para alunos do ensino médio. Os valores das bolsas variam de R$650,00 a R$1.800,00, além de auxílio transporte. Os interessados devem entrar em contato com o IEL pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (67) 9-9277-4574.

