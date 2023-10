O brasileiro não tem limites! Motorista de app coloca pregos no celular para não ser roubado

E quando a gente acha que já viu de tudo, somos surpreendidos por mais uma novidade!

Devido ao aumento no número de roubos de celulares no meio do trânsito, com criminosos cada vez mais audaciosos, praticamente se jogando dentro de veículos que estão com as janelas abertas para roubar celulares, um motorista de aplicativo da cidade de São Paulo (SP) tomou uma atitude inusitada e inovou.

Uma passageira observou que o celular do condutor, estava rodeado por pregos, com as pontas para fora. Isso mesmo, pregos! O aparelho, que fica no painel do carro, para que o motorista possa utilizar aplicativos de localização, estava com vários pregos encaixados, provavelmente pela capa de proteção.

A foto da armadilha viralizou nas redes sociais. Mas apesar da aparente proteção, especialistas em segurança afirmam que é inútil e, pode colocar motorista e passageiros em risco, porque, em uma das situações, o criminoso pode ter uma atitude mais violenta ao se ferir. Em caso de acidente, condutor e passageiro podem ser atingidos e causar machucados graves.

