Criança de 5 anos morre afogada em piscina em Corumbá

Um menino de apenas cinco anos morreu afogado em uma piscina na tarde de ontem (4), no município de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, a criança chegou a ser levada ao pronto-socorro municipal após se afogar na piscina, no bairro Cristo Redentor. Manobras de reanimação foram feitas pela equipe durante 35 minutos, porém às 12h53 foi confirmado a morte do menino.

A Polícia Militar foi acionada pelo médico plantonista e informada pelos familiares sobre o que havia acontecido.

Segundo relato atribuído ao avô do menino, ele estava em uma piscina, em companhia do tio, de 13 anos, próximo ao comércio dele. O homem disse que foi chamado por um vizinho e ao chegar no local, encontrou o filho (de 13 anos), com a criança nos braços. Imediatamente levou o neto para atendimento médico. Ele chegou ao pronto-socorro com parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo a PM, o menino não tinha nenhum sinal de violência. O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

