PM apreende mais de 1 tonelada de maconha

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida, ontem (7), pela Polícia Militar. A carga ainda não foi pesada, mas estimativas acreditam que seja algo próximo à 2 toneladas. A operação policial se estendeu até a noite de ontem.

A equipe comandada pelo tenente Alexandre, do 9º Batalhão de Polícia Militar, efetuou a prisão de quatro indivíduos. Eles tem a idade entre 20 e 30 anos. Todos possuem passagens pela polícia por crimes como tráfico, roubo e até homicídio.

As drogas estavam armazenadas em caixas. Nelas, estavam escritas o nome “Lacoste”. Segundo a PM, esse seria um método para os traficantes diferenciarem os donos de determinada porção de entorpecente.

A operação

Durante patrulha da Polícia Militar, a equipe abordou um veículo Corsa, na Vila Neuza. Ao realizarem a vistoria, os policiais encontraram 10 kg de maconha. Os 4 ocupantes do utilitário já possuíam mandado de prisão em aberto por outros crimes.

Após o acontecido, a equipe chegou em uma casa, no residencial Cellina Jallad, onde foi localizado o restante droga.

