Novos ônibus devem circular a partir do mês que vem “maior entrega dos últimos 10 anos”

Em evento na manhã desta quarta-feira (28), 71 novos ônibus do transporte coletivo foram entregues para a população de Campo Grande. A entrega oficial contou com a presença da prefeita Adriane Lopes (PP), o presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB) e representantes do Consórcio Guaicurus.

Os novos coletivos foram expostos na Cidade do Natal, altos da Avenida Afonso Pena. Essa entrega é feita conforme acordo entre Prefeitura e o Consórcio, para substituição em etapas da frota de veículos e é a maior entrega de veículos dos últimos dez anos. Eles já devem circular pelas ruas da Capital em julho.

A prefeita reiterou que a entrega faz parte das melhorias para o transporte público de Campo Grande, e que surge após cobrança dos próprios usuários. “Hoje nos temos a alegria de entregar para a nossa cidade 71 novos ônibus, fazendo com que o transporte coletivo de torne mais atrativo e que seja cumprido aquilo que esta no contrato”.

Lopes ainda menciona que as melhorias são possíveis devido a parcerias com o executivo e legislativo. “No ano passado foram investidos em torno de R$ 42,5 milhões com subsídios do governo federal, estadual e municipal com a isenção de impostos, para que a gente tenha um valor de tarifas justas para o usuário”, finaliza.

Já o presidente da Câmara disse que a isenção dada serve para que o consórcio melhore a frota e que a Prefeitura melhore os ônibus, porém não há previsão de renovar a frota de forma total. “100% de frota nova é complicado, você não consegue comprar 400 ônibus de uma vez. O importante é melhorar gradativamente”.

O diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, também esteve no evento de entrega e argumentou que as críticas ao transporte coletivo são o estopim para melhorias. “Essa entrega de 71 ônibus é um esforço muito importante. O transporte público tem sido criticado com bastante intensidade e essas criticas nos impulsionam a melhorias, nos impulsiona a dar a esse serviço um pouco mais de atenção”.

O montante representa substituição de 15% do total de 473 veículos e é prevista em contrato para idade média de cinco anos. A nova frota possui as mesmas características dos veículos que já circulam, como capacidade para 40 passageiros sentados, sem ar-condicionado, acessibilidade por meio de plataformas, rastreamento via GPS e itinerário eletrônico.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

