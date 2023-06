Dia Internacional do Rock será celebrado com o show do Ira! em Campo Grande

Para comemorar o dia internacional do rock, o governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Fundação de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Sesc, realizará um show no dia 9 de julho (domingo) para a população. A atração principal será a renomada banda brasileira Ira!, com abertura do Filho dos Livres. O evento terá entrada gratuita.

O Dia Internacional do Rock é celebrado anualmente em 13 de julho e foi escolhido em homenagem ao Live Aid, megaevento que ocorreu nessa mesma data em 1985. No entanto, a comemoração em Campo Grande ocorrerá no dia 9 de julho, para que todos possam aproveitar a celebração do gênero musical.

O rock tem uma história rica e diversa, e segundo a secretária municipal de Turismo e Cultura, Mara Bethania Gurgel, “é um gênero musical que popularizou-se por todo o mundo, um estilo de ritmo contagiante”. Ela também destacou a importância da banda Ira! para a música brasileira: “Para os apaixonados e fãs, vamos celebrar o Dia Mundial e Municipal do rock, recebendo um dos maiores nomes nacionais do gênero: a banda Ira!”.

O presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou que o evento marcará o início das ações culturais do segundo semestre. Ele afirmou: “Vai ser um evento para abrir o calendário de ações da FCMS no segundo semestre. Nada mais justo que comemorarmos juntos o Dia Mundial do Rock com uma banda tão expressiva para a música brasileira como o Ira!”. Além disso, ele anunciou outras atrações musicais que ocorrerão a partir de julho, como o show da banda Natiruts, os festivais de Bonito e Corumbá, e o Campão Cultural, entre outras iniciativas culturais para toda a população.

O Ira!, banda paulista que surgiu em 1981, conquistou seu lugar na história do rock nacional com hits como “Mudança de Comportamento”, “Envelheço na Cidade”, “Gritos na Multidão”, “Dias de Luta”, “Longe de Tudo” e “Flores em você”. A formação atual conta com os fundadores Edgar Scandurra (guitarrista) e Nasi (vocalista), além de Evaristo Pádua (baterista) e Johnny Boy (baixista).

O duo Filho dos Livres, formado por Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 e voz), também se apresentará no evento. Com músicas próprias, eles realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades únicas. O show contará com a participação de amigos e fãs do duo, apresentando um repertório autoral que inclui sucessos como “Meu Carnaval”, “Vem me ver” e “Alguém como você”.

Serviço:

9 de julho (Domingo)

A partir das 17 horas – na Praça do Rádio

Entrada gratuita.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com a Fundação de Cultura pelo telefone (67) 3326-7449 ou pelo e-mail cultura.ms.gov.br.

