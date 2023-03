Psicóloga, pedagoga e poetisa lança ‘’Coisas da Vida’’

Nas rodas de conversa em família, quando declamação de poesias era um dos momentos mágicos, ela ficava encantada. Embevecida, ouvia o pai recitar versos de um bardo nordestino, do início de 1.900, e desejou também ‘’colocar no papel” o que a sua sensibilidade ditava. Assim, Terezinha Alves Macedo deu vazão ao amor pela literatura e não perdia oportunidade de publicar, nos jornais das escolas por onde passou, as suas obras e, é claro, de apresentá-las nas reuniões dos parentes e amigos. Agora, a psicóloga e pedagoga (aposentada) lança seu primeiro livro: ‘’Coisas da Vida’’, na próxima terça-feira (28), das 19h às 21h30min, na Biblioteca Senac Hubi Academy, na Rua do Parque, em frente ao Horto Florestal, em Campo Grande.

‘’Coisas da Vida’’ reúne poesias e causos. Em seus poemas, Terezinha retrata o cotidiano, em versos sobre amizade, amor e outros temas que o coração determina. “Desde o tempo da quinta série ginasial eu gostava do dia que uma das tarefas era fazer descrição e composição. Os professores de Língua portuguesa, em geral, elogiavam minhas redações’’, disse. Eis o trecho de seu poema Peão: “Do trabalho, não tenho medo…/Enfrento o sol e a chuva,/Estradas íngremes, esburacadas,/Pedreiras, lamas e atoleiros/Pontes antigas, rústicas,/Às vezes quebradas…”

Os casos são baseados em fatos reais, vividos pela poetisa, família, amigos e conhecidos, e em histórias contadas por seu pai. Uma ‘’pitada’’ de um deles: ‘’Ele segurou o bambu e com muito esforço para um menino de 10 anos, foi levando para cima aquela vara, até que ela ficou na altura da manga, mas ele que estava montado no galho e de costas para o tronco, não podia ver a manga.”. O desfecho, é claro, está na obra ‘’Coisas da Vida’’, o primeiro de outros que Terezinha lançará. O próximo, aliás, em breve estará no prelo.

