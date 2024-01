Nova plataforma on-line da Agência Municipal de habitação (Emha) é disponibilizada para acesso da população

Hoje (23) foi lançado um novo portal on-line da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários)

A atualização da plataforma ocorreu para simplificar o acesso do mutuário no perfil próprio e para os que desejam realizar o cadastro. Também foi proporcionada mais agilidade na plataforma.

O novo layout foi desenvolvido tendo em vista os vários dispositivos utilizados pelos usuários, permitindo mais acessibilidade nos computadores, tablets e smartphones.

Para os interessados, o novo portal pode ser acessado por este link. A plataforma há anos não era atualizada, agora quem utilizar bote buscar pelo nome e situação cadastral, sem se deslocar até a agência. Também é possível acessar abas como “perguntas frequentes” e tentar solucionar dúvidas.

