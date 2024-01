Vitória do DAC sobre o Corumbaense é destaque no Estadual

O primeiro passo do Dourados AC em busca do inédito título do Sul-Mato-Grossense foi dado com sucesso. Domingo (21), pela primeira rodada, o DAC recebeu o Corumbaense e fez 3 a 0. Com a vitória em casa, o Dourados começa o Estadual na liderança do Grupo B, junto com o Ivinhema. O Aquidauanense folgou na rodada.

No Estádio Douradão, o DAC se impôs e saiu na frente logo aos sete minutos do primeiro tempo. De volta após duas temporadas, o zagueiro Thiago Moura abriu o placar em cobrança de falta. Coincidentemente, foi dessa forma que ele marcou o primeiro gol da história da equipe, na Série B local de 2020. Aos 29 minutos, de dentro da área, Flaviano finalizou lance ao bater a bola no canto direito da meta do Corumbaense e ampliou o placar.

Na etapa final, o adversário melhorou e quase diminuiu o prejuízo em cobrança de falta de Robinho que Léo Lopes fez boa defesa. O DAC tratou de administrar a vantagem e, aos 28 minutos, sacramentou a vitória com gol de Aleff, com chute da entrada da área.

De acordo com a tabela do torneio, o Dourados volta a campo amanhã (24), 18h, quando visita o Aquidauanense. Será a primeira partida do Azulão da Princesa, que folgou no fim de semana. O Corumbaense recebe o Novo, 19h, no Estádio Arthur Marinho.

Em Ivinhema, a equipe da casa recebeu o Novo e fez 3 a 0. Assim, divide a liderança do Grupo B com o Dourados.

Os gols no Estádio Saraivão saíram no segundo tempo. Gustavo Corona abriu o placar aos 16 minutos e, aos 30, Vitão ampliou a vantagem. Aos 40, Thiaguinho marcou o terceiro, e fechou o placar.

O Ivinhema folga no meio de semana e deve voltar domingo (28), também no Saraivão, contra o Corumbaense.

Demais partidas

Em Coxim, no Estádio André Borges, anteontem, o confronto válido pelo Grupo A terminou em 1 a 1. Os gols aconteceram no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Alisson cobrou escanteio do setor esquerdo e a bola passou por quatro jogadores até chegar em Vinicius Machado, que abriu o placar para a Lusa. O time da casa não desanimou e, aos 39 minutos, chegou ao empate com Claiton, resultado que seguiu até o fim.

Na outra partida da chave, o Costa Rica visitou o Náutico em Campo Grande e, de virada, venceu por 3 a 1. Atual campeã, a Cobra do Norte folga no meio de semana.

O Operário não atuou na rodada de abertura e estreia nesta quarta-feira (24), nas Moreninhas, diante do Coxim. No dia seguinte, também no Estádio Jacques da Luz, jogam Portuguesa e Náutico.

