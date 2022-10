Dia começa com sol mas chuva deve chegar áreas isoladas

O dia começou com sol e tempo aberto nesta sexta-feira (28), mas a previsão indica tempo instável, com chuva de intensidade fraca a pontualmente moderada e tempestades isoladas. Isso ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao transporte de umidade, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

São esperadas temperaturas mínimas entre 20/22°C e máximas de até 34°C nas regiões sul, sudoeste e

leste do estado. Nas regiões norte, pantaneira e bolsão mínimas entre 23/25°C e máximas de até 34°C.

Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de até 33°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h. Outras máximas previstas para esta sexta-feira são de 36ºC em Corumbá, Coxim e Aquidauana, 35ºC em Três Lagoas, 34ºC em Porto Murtinho, 33ºC em Dourados 30ºC em Ponta Porã.

No fim de semana o tempo segue com instabilidade, com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente para as regiões centro-sul e oeste do estado.

Após as chuvas, existe a previsão do avanço de uma intensa massa de ar frio entre final do domingo (30) e na segunda-feira (31/10). Espera-se queda acentuada das temperaturas ao longo da semana, com mínimas entre 5-7°C no sul do estado. Além disso, na próxima semana, a previsão indica baixa probabilidade para ocorrência de geada no extremo sul do estado.