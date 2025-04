Hugo & Guilherme na Expogrande!

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, a dupla compartilha o carinho por Campo Grande, fala sobre o show e detalha sua trajetória de sucesso

Em clima de Expogrande 2025, uma das maiores e mais aguardadas atrações da feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul, que começou no último dia 3 de abril, a dupla sertaneja Hugo & Guilherme se apresenta neste sábado (12). No repertório, estarão os sucessos que marcaram suas carreiras, além de novidades do mais recente álbum. Reconhecida como uma das duplas mais consolidadas do Brasil, Hugo & Guilherme acumula números impressionantes: 8,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 835 milhões de streams na plataforma e 3,1 bilhões de visualizações no YouTube.

A dupla Hugo e Guilherme está junta há oito anos e tem em seu repertório hits como “Mal Feito” (com Marília Mendonça), “Coração na Cama”, “Meu Coração Está em Suas Mãos”, “Morena de Goiânia” e “Pula Fora”. Com seis DVDs gravados, destacam-se na série “No Pelo” – Acústico, Em Campo Grande e Volume 3, com sonoridade acústica e foco nas vozes da dupla. Também gravaram com artistas como Henrique & Juliano, em um medley gravado em Campo Grande e Maiara & Maraisa no início de suas carreiras.

A música com Marília Mendonça foi lançada em 2022 antes da morte da cantora, foi o 2º maior lançamento global entre 14 e 16 de janeiro no Spotify, ultrapassando Avril Lavigne, Muse, Chris Brown e outros artistas internacionais. Já soma mais de 310 milhões de plays, esteve 5 dias como #1 em alta no YouTube, e atualmente alcança 291 milhões de views no Youtube.

A dupla também teve a ideia de regravar sucessos dos anos 90 a 2000, com um nova roupagem, mas acústica seguindo o sucesso das “cantorias” em bares. Estas gravações somadas às faixas que ao longo dos anos ganharam destaque como “Teste da Mãozinha”, “Namorada Reserva”, “Toda Ida Pede Volta”, ganharam o público com o grande trunfo de “Coração na Cama”, lançada durante a pandemia e que vem mudando a vida destes goianos.

Início de Sucesso

Hugo e Guilherme se conheceram no dia 1º de julho de 2015. Hugo, com cerca de 20 anos, já estava consolidado na música, com seis anos de experiência em shows e apresentações. O encontro aconteceu quando Hugo ia se apresentar em um bar, e a equipe de música apresentou Guilherme. Durante uma roda de viola, começaram a tocar juntos. Na época, Guilherme fazia faculdade de agronomia e nunca havia sonhado com uma carreira musical, tocando apenas como segunda voz para amigos e conhecidos.

Hugo, batizado como Spartaco, iniciou sua carreira ao lado de Thiago, substituiu Hugo Pena na dupla Hugo & Gabriel e, posteriormente, seguiu carreira solo. Guilherme, por sua vez, fez sua estreia profissional após anos cantando como “segundeiro” nas rodas de viola. Juntos, lançaram o álbum self-titled “Acústico (Ao Vivo)” em 2016 e “No Pelo (Ao Vivo)” em 2018, sendo esse último gravado ao vivo em Campo Grande no mesmo ano.

Em 2023, Hugo & Guilherme gravaram o 5º DVD da carreira em Cuiabá, com ingressos esgotados, e realizaram uma turnê pelo Brasil. Em janeiro, lançaram o álbum com faixas inéditas do DVD “062” em Goiânia, resgatando características de trabalhos anteriores, como o “No Pelo”, com uma sonoridade moderna. O hit “Morena em Goiânia”, com o refrão “Eu tô ligando 62 e o 62 não chama”, em parceria com Maiara & Maraisa, foi destaque nas redes sociais e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Entrevista Exclusiva

Campo Grande ocupa um lugar especial no coração de Hugo & Guilherme. Com o sucesso consolidado no sertanejo, a dupla já gravou na cidade e sempre é bem recebida pelo público local. Em entrevista exclusiva ao jornal “O Estado”, os artistas falaram sobre a carreira, o show marcado para o próximo sábado (12) e os próximos projetos.

“É sempre bom tocar em Campo Grande, o público nos recebe muito bem e canta todas as músicas. Já gravamos um projeto na cidade, então, é um lugar especial para a gente”, diz Hugo. A dupla,mantém uma relação próxima com a capital sul-mato-grossense e com a música local.

Para o show da Expogrande, Hugo & Guilherme destacam uma apresentação inovadora. Guilherme revelou que a dupla acaba de iniciar a turnê “Sensações” e Campo Grande será uma das principais cidades a receber o novo show.

“Estamos com uma entrada diferente e também fizemos algumas mudanças para termos mais interação com o nosso público. O repertório conta com as clássicas, claro, mas também com as músicas novas do DVD ‘Fuleragem’”.

Em 2019, Hugo & Guilherme gravaram o DVD “No Pelo” em Campo Grande, um momento marcante na carreira da dupla. Hugo relembra com carinho a experiência sendo algo que já queriam realizar durante a carreira.

“Campo Grande nos recebeu muito bem desde o início e sempre foi uma paixão nossa. É uma Capital que ama a música sertaneja, temos muitas histórias incríveis aqui. O DVD foi um momento muito importante, ver o público cantando com a gente nos marcou profundamente e nos mostrou que estávamos no caminho certo”.

Sobre o cenário atual da música sertaneja, a dupla destaca que o gênero passou por diversas transformações e evoluções ao longo dos anos, e vê isso de forma positiva. Para Hugo & Guilherme, essas mudanças permitem que o público acompanhe as novidades e a evolução junto com a dupla.

“A música está sempre em renovação, afinal, o público também vai crescendo com a gente. Hoje em dia, temos uma mistura muito boa no sertanejo, conseguimos trabalhar e unir outros gêneros, algo que antes era um pouco mais difícil. É importante essa mistura cultural”, afirma Guilherme.

O processo criativo do EP “Fuleragem” foi marcado pelo desejo de Hugo & Guilherme de explorar novas sonoridades e se aproximar ainda mais das raízes do nordeste. Guilherme compartilhou a paixão pela região afirmando que sempre tiveram desejo de gravar na região.

“Nós amamos o nordeste e sempre tivemos o desejo de gravar algo por lá. Sou apaixonado por aquele forrózinho, sabe? Queríamos trazer uma nova roupagem e tivemos a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da região, como Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Dorgival Dantas”.

Hugo, expressou satisfação com o impacto do projeto: “Graças a Deus, o EP tem sido muito bem recebido, o público já está cantando as músicas. Estamos muito felizes com o resultado e logo teremos mais lançamentos”.

Na mistura de gêneros no EP, Hugo explicou que a escolha por incorporar sertanejo, forró e arrocha foi algo planejado, mas que se desenrolou de maneira natural durante o processo. “Já tínhamos o desejo de gravar algo nesse estilo, mas não tínhamos as músicas perfeitas ainda. Fomos ouvindo composições e selecionando as que mais combinavam com a gente, tudo aconteceu de forma muito natural”, conta.

Hugo explicou também sobre a forte conexão que a dupla tem.Para a dupla, essa sintonia é o que une todas as músicas, independentemente do estilo, garantindo que a identidade de Hugo & Guilherme permaneça intacta, seja no ritmo mais agitado ou na suavidade do acústico.

“A gente se entrega e temos muito amor pela música, acho que esses os pontos chaves da nossa carreira. Estamos mais maduros e sabemos como queremos seguir nos próximos projetos. Quando você se entrega de verdade, tudo na vida passa a ter um rumo diferente”.

De 2015 até agora, Hugo & Guilherme sentem que a dupla evoluiu não apenas musicalmente, mas também como pessoas. Hugo ressaltou a conexão única que existe entre eles. O sucesso e a convivência intensa também impactaram a forma como veem o mundo, reforçando a importância do diálogo e da parceria, tanto no palco quanto na vida pessoal.

“Eu e o Gui somos muito conectados, já sabemos tudo que o outro gosta ou não de fazer. Conversamos muito sobre nossa carreira, como queremos seguir, e isso é fundamental. Somos irmãos, podemos discordar algumas vezes, mas sempre conseguimos nos entender”, finaliza Hugo.

A dupla Hugo & Guilherme se apresenta neste sábado, dia 12 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na R. Américo Carlos da Costa, 320 – Jardim América. Os portões abrem às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site blacktag.com.br/eventos/25404/expogrande-2025-hugo-guilherme/ingressos.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram