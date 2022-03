Nova etapa de requalificação do centro chega com diversas interdições na Capital

Após a entrega da primeira etapa de requalificação do centro de Campo Grande, que ocorreu no último sábado (27), a nova frente de obras inicia com diversas interdições na Capital. A partir de hoje (28), o cruzamento da rua José Antônio com Barão do Rio Branco ficará totalmente fechado para obra de recapeamento.

Outra trecho que será totalmente interditado compreende a rua José Antônio, entre as ruas Barão do Rio Branco e Av. Afonso Pena, para obras de recapeamento. A previsão de liberação é para o fim desta segunda-feira.

Ainda hoje a rua Trindade entre as ruas Thomás Edson e Av. Salgado Filho ficará totalmente fechada para fresagem. A previsão é que o trecho seja liberado até o fim do dia.

Para evitar transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), recomenda que os condutores atentem-se às interdições e optem por rotas alternativas.

Com informações da assessoria.