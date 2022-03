Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana é inaugurado nesta segunda

Foi inaugurado nesta segunda-feira (28) o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana, com o intuito de melhorar a acessibilidade, promover a melhoria da mobilidade urbana e transporte coletivo. O Centro de Controle ainda viabilizará ações de controle de semáforos nos cruzamentos das vias principais do centro, controle dos corredores de ônibus e sistema viário.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Transito), Janine Bruno, o Centro irá facilitar principalmente no controle dos semáforos. “Se faltar energia e ficar piscante (intermitente), saberei por aqui. Não será preciso ir até o local. Também poderá ser alterado o tempo do semáforo para dar mais fluidez ao trânsito, por exemplo”.

Também será possível realizar a Blitz Inteligente. “O sistema tem 20 câmeras de altíssima qualidade nesses locais, cada câmera aproxima até 2 mil metros de distância possibilitando enxergar o que está acontecendo antes mesmo de deslocar a equipe”, explica Bruno.