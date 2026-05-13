Nova Andradina recebe ação do Hemosul Móvel para reforçar estoque de sangue em maio

Unidade itinerante atende nos dias 20 e 21 de maio e busca ampliar a doação de sangue e manter estoques no Estado

Nova Andradina recebe, nos dias 20 e 21 de maio, a unidade do Hemosul Móvel. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 13h às 17h, no Hemosul, localizado na Avenida Eurico Soares de Andrade, 331, Vila Operária.

A ação, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, integra a estratégia da hemorrede estadual para ampliar o acesso à doação de sangue e garantir a manutenção dos estoques em Mato Grosso do Sul.

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. É necessário estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar documento com foto.

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