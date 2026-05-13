Golpe usa nome do Desenrola Brasil 2.0 para aplicar cobranças falsas via PIX

Usuários do programa Desenrola Brasil passaram a ser alvo de um novo golpe virtual que utiliza páginas falsas para imitar o portal do governo federal e prometer descontos elevados na renegociação de dívidas. Criminosos oferecem supostos abatimentos de até 96% para atrair vítimas e obter pagamentos indevidos por meio de PIX.

O golpe começa com a solicitação de CPF e dados pessoais para uma suposta “análise de elegibilidade”. Após uma simulação de consulta, o falso sistema informa que o cadastro foi aprovado e apresenta ofertas de renegociação das dívidas. Na sequência, os golpistas passam a cobrar uma “taxa administrativa” ou “taxa de processamento eletrônico”, que pode chegar a R$ 92.

O pagamento é solicitado por QR Code ou código “copia e cola” via PIX. No entanto, os valores enviados vão diretamente para contas controladas pelos criminosos. Segundo especialistas em segurança digital, a cobrança de taxas é justamente um dos principais sinais de fraude, já que o programa oficial não exige nenhum pagamento para adesão.

De acordo com a Kaspersky, os criminosos exploram a urgência financeira das vítimas e a promessa de soluções rápidas para problemas de endividamento. O pesquisador de segurança da empresa para a América Latina, Fabio Assolini, alertou para a importância da desconfiança diante de ofertas consideradas “boas demais para ser verdade”.

Segundo ele, os usuários devem verificar sempre a autenticidade do endereço eletrônico acessado e utilizar apenas os canais oficiais do governo antes de fornecer informações pessoais ou realizar pagamentos. O golpe também simula atendimentos automáticos semelhantes aos do Gov.br e promete até a retirada do nome dos usuários dos cadastros de inadimplência em até cinco dias úteis.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do Ministério da Fazenda sobre a circulação das páginas falsas, possíveis medidas para retirada dos sites do ar e denúncias já recebidas relacionadas ao golpe.

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