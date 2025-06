Frente fria avança e traz chuvas, nebulosidade e queda nas temperaturas em MS neste domingo (22)

Este domingo (22) será marcado por instabilidades em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A aproximação de uma nova frente fria, aliada ao intenso transporte de calor e umidade e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, deve provocar aumento de nebulosidade e chuvas em várias partes do estado.

Segundo os meteorologistas, a condição climática poderá resultar em chuvas de fraca a moderada intensidade e, de forma localizada, até tempestades com raios e rajadas de vento, principalmente na metade sul do estado.

Veja a previsão por região:

Região Sul

Ponta Porã e Iguatemi: Céu nublado com chuvas e trovoadas. Temperaturas entre 15°C e 24°C.

Região Sudoeste

Dourados: Parcialmente nublado com pancadas isoladas. Mínima de 15°C e máxima de 27°C.

Região do Pantanal

Corumbá: Sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Variação de 19°C a 30°C.

Aquidauana: Condições semelhantes, com temperaturas entre 17°C e 30°C.

Porto Murtinho: Céu fechado com possibilidade de chuva. Mínima de 16°C, máxima de 28°C.

Região Campo Grande

Campo Grande: Céu parcialmente nublado, com chance de chuvas leves. Termômetros variando de 18°C a 28°C.

Região Norte

Coxim: Sol entre nuvens. Mínima de 16°C, máxima de 31°C.

Camapuã: Céu parcialmente nublado. Temperaturas entre 15°C e 28°C.

Região Leste

Paranaíba: Dia abafado com máxima de 30°C e mínima de 16°C.

Três Lagoas: Parcialmente nublado, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Região Bolsão/Sul-Fronteira

Anaurilândia: Clima instável com variação entre 17°C e 28°C.

Com informações do Cemtec