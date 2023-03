No sábado, jovens adventistas mobilizam “Carona Solidária” na Av. Guaicurus

Em razão ao Dia Mundial do Jovem Adventista, comemorado no terceiro sábado do mês de março, grupos de voluntários de todo o Estado promovem atividades que vão desde arrecadação de alimentos até a doação de sangue. No próximo sábado (18), em Campo Grande, os jovens adventistas estarão envolvidos na ação, “Carona Solidária”.

Cerca de cinco carros estarão à disposição para realizar uma carona gratuita para as pessoas que estejam no ponto de ônibus da avenida Guaicurus. Além da carona até o destino da pessoa, uma serenata será realizada no ponto de ônibus.

A ação terá início às 14:30 em frente à Igreja Adventista do Sétimo dia do bairro, localizada na rua Ronald carvalho, n° 68, Bairro universitário 2. O comboio seguirá até a avenida Guaicurus, onde passará por alguns pontos de ônibus.

Segundo os organizadores, em 2023, estas ações comunitárias são formas de comemorar o Dia Mundial do Jovem Adventista. “A proposta desses desafios é mobilizar os jovens para que eles sejam pessoas que sirvam a comunidade, ajude e amem mais as pessoas. A nossa intenção é que isso se torne uma cultura entre os jovens adventistas”, disse o líder geral dos Jovens Adventistas para o Estado, pastor Rafael Felberg. Acesse também: Serviços de água, energia e bancos lideram reclamações no Procon