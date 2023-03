Polícia Civil incinera mais de 1 tonelada de entorpecentes em Bataguassu

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu realizou, nesta quinta-feira (16), a incineração de 1.6 tonelada de entorpecentes variados, dentre eles: Skank, maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe.

A droga é oriunda de apreensões realizadas pelas Forças de Segurança Pública que atuam no município de Bataguassu, sendo a Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A queima ocorreu nas instalações de um frigorífico da cidade e contou com a participação da Vigilância Sanitária, Ministério Público, Poder Judiciário e PC, PM e PRF. Foram observadas as orientações de biossegurança dos órgãos da saúde quanto à prevenção ao Covid-19.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.