No Dia Mundial da Águas, Águas Guariroba inaugura novo Viveiro de Mudas “Isaac de Oliveira”

Celebrando o Dia Mundial da Água, 22 de março, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal reinauguram seu viveiro de mudas, que passa a se chamar “Viveiro Isaac de Oliveira”. O evento de entrega será na próxima terça-feira (22) às 9h30 na estação de tratamento de esgoto (ETE) Los Angeles – Rua Assis Brasil, S/N, Jardim Colorado.

O viveiro tem capacidade para produzir aproximadamente 50 mil mudas de árvores por ano. As espécies cultivadas no local são nativas do cerrado. A produção é destinada para plantio nas unidades operacionais e ações socioambientais da Águas Guariroba, em Campo Grande, e da Ambiental MS Pantanal, que atua em 68 cidades de Mato Grosso do Sul como parceira público-privada da Sanesul na operação do esgotamento sanitário.

O viveiro de mudas será entregue reformado após uma série de danos causados por um violento temporal que atingiu Campo Grande em outubro passado. Nesta nova fase o local recebe o nome de Isaac de Oliveira, uma homenagem a um dos grandes artistas plásticos de Mato Grosso do Sul, conhecido internacionalmente por retratar em suas obras ícones marcantes da fauna e flora sul-mato-grossense, em especial o Ipê.

Além do importante legado deixado nas artes, Isaac tem um longo histórico de trabalhos em parceria com a Águas Guariroba. Em 2018 participou do projeto Capivara Urbana, iniciativa da concessionária que distribuiu esculturas de capivaras coloridas por artistas do estado. Por quatro edições, o troféu entregue no Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental foi uma escultura de ipê assinada pelo artista.