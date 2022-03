Vídeo: Túnel fica alagado e ruas desmoronam após chuva em Dourados

Três ruas ficaram bloqueadas em Dourados após a forte chuva que caiu na cidade ontem (19). O grande volume de água provocou o desmoronamendo de uma parte da rua Hayel Bon Faker, região do Jardim Mônaco.

Segundo Dourados News, por baixo da pista onde houve o desmoronamento há tubulações para passagem de um córrego. No centro, os bueiros entupiram e as ruas ficaram alagadas. A água subiu nas calçadas e chegou a entrar em alguns estabelecimentos. O terminal rodoviário também foi invadido pela água.

Já nos bairros a enxurrada castigou moradores que vivem em parte baixa da cidade, como a comunidade Santa Felicidade, aos fundos do Jóquei Clube. Várias casas foram alagadas.

Outros trechos bloqueados são no Parque das Nações, na rua Filomeno João Pires, da rua Jaime Moreira até a rua Álvaro Brandão, assim como a rua Antônio do Amaral com rua Antônio Joaquim de Almeida.

Além disso, um dos túneis que dá acesso ao Parque das Nações ficou alagado e impossibilitou o trânsito na região. A chegada de chuva volumosa também provocou alagamentos na rodoviária e na região central de Dourados.