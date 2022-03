Técnicos fazem cadastro de unidades armazenadoras em quatro municípios de MS

Entre os dias 21 e 24 de março, técnicos da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) realizarão visitas aos clientes de Mato Grosso do Sul que registraram solicitação de cadastro de unidades armazenadoras. Ao todo, serão atendidas nove solicitações recebidas pelo aplicativo do Sicarm (Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras).

Os armazéns localizam-se nos municípios de Fátima do Sul, Dourados, Caarapó e Bonito. O cadastramento consiste na coleta de informações administrativas da unidade armazenadora, identificação do proprietários do imóvel, características técnicas operacionais como tipo de armazém, presença de sistema de aeração e termometria, estado de conservação das estruturas, listagem de equipamentos, bem como capacidade de recepção, expedição e mensuração dos armazéns para determinação da capacidade estática de armazenamento.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 874 unidades armazenadoras cadastradas junto à Conab, totalizando uma capacidade estática de armazenagem de 10,241 milhões de toneladas.

Confira neste link informações relativas ao cadastro de armazéns realizado pela Companhia, nele também é possível solicitar a inclusão ou alteração de cadastros.